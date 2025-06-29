Mustafa Destici kurultay yorumuyla iktidarı ters köşe yaptı!

Mustafa Destici, "Siyasi partilerin kurultaylarıyla ilgili kararı ilçe seçim kurulu verir, Yüksek Seçim Kurulu onaylar. Tıpkı seçimlerde olduğu gibi bu son hukuki mercidir. Dolayısıyla seçim kurulunun verdiği kararı başka mahkeme bozamaz. Bu anayasal bir kuraldır, yasal bir kuraldır. Ben mahkemeden farklı bir karar beklemiyorum. Farklı bir karar da bugüne kadar ki uygulamalara, mevcut yasaya da uygun düşmez diye düşünüyorum" dedi.

Destici, Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında, dün Oltu'da meydana gelen 3 işçi için başsağlığı dileklerini dile getirerek, "İnanıyorum ki bu hadise bir milat olacaktır, yeni bir düzenleme getirilecektir. Daha sağlıklı şartlarda, daha güvenli ortamda ruhsatları alınarak, gerekli yasal düzenlemeler, yönetmelikler oluşturularak bu iş yapılmaya devam edecektir" diye konuştu.

Türkiye'de yazları orman yangınlarının arttığına işaret eden Destici, "Bir anda onlarca yerde orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Orman yangınlarının büyük çoğunluğunun dikkatsizlik, tedbirsizlikten ve kurallara, kaidelere uymamaktan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. Maalesef bu sene de orman yangınları başladı. Kontrol altına alınanlar, söndürülenler, hala devam eden orman yangınları var. Temennimiz duamız inşallah bu yangınların söndürülmesi ve başka yangınların da başlamaması" ifadelerini kullandı.

"SEBEPSİZ, HAKSIZ, HUKUKSUZ FİYAT ARTIŞLARI VAR"

Destici, parti olarak son günlerde en çok gündeme getirdikleri konulardan bir tanesinin sebepsiz, haksız ve hukuksuz fiyat artışları olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz hafta basın toplantısında buna örnek olarak kirazı göstermiştik. Kiraz 500 lira. Tezgahta 500 lira, markette 500 lira. Peki bunun maliyeti 500 lira mı? Hayır. Bu çiftçiden, üreticiden kaç liraya alınıyor? 40 liraya alınıyor, 500 liraya satılıyor. Aynı şey işte limon için geçerli. Limon 120 lira. Üreticiden kaç liraya alınıyor? Tahmin ediyorum 20 liraya bile alınmıyor. Şimdi dolayısıyla da bununla sıkı mücadele edilmesi gerekiyor. Bu anlamda 289 işletmeye 114,7 milyon lira ceza uygulanmış. Bu insafsızlıktır, bu ahlaksızlıktır. Dolayısıyla buna fırsat vermeyecek olan, bunu kontrol edecek olan devlettir. Devleti kim yönetiyor? Hükümettir. Hükümetin ilgili bakanlığıdır ya da ilgili kurum ve kuruluşudur."

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"TÜİK'İN DAHA HASSAS OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM, ÇÜNKÜ MEVZU KUL HAKKINA GİRİYOR"

TÜİK'in verilerini sağlıklı gördüğünü ancak bazı ince hesaplar yapıldığına da inandığını anltan BPP Genel Başkanı Destici, "TÜİK'in uluslararası standartlara uygun o kalitede bir araştırma yapısı var. Onun dışına çıkamaz. Ben TÜİK'in verilerini sağlıklı görüyorum. Bir takım ince hesaplamalar yapılıyor mudur? Yapılıyordur, ona da inanıyorum. Bazı ayarlar da veriliyor. Özellikle memur, emekli maaşları, dul yetim aylıkları gibi şeyler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre verildiği için ben bu konuda TÜİK'in daha hassas olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mevzu hemen kul hakkına giriyor. Ordan açıklanan rakamlara göre memur, emekli maaşı artırılıyor. Onun için büyük vebal var orada. O arkadaşların o vebale girmeyeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

"23 YILLIK İKTİDARIN YAPIP ETTİKLERİ KENDİSİNİ BAĞLAR"

Partisinin iktidarın değil, Cumhur İttifakı'nın ortağı olduğunu belirten Destici, şunları söyledi:

"Biz hükümetin ortağı değiliz, sadece ittifak ortağıyız. Hükümette üyemiz falan yok. Dolayısıyla 23 yıllık iktidarın yapıp ettikleri kendisini bağlar. Bunun hesabını milletine verir. 23 yıldır bu millet bu partiyi iktidar yapıyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak seçiyorsa demek ki burada bir memnuniyet, bir kabul var. Bunu da görmek lazım. Doğru yapılan işler var, eksik yapılan işler var, hatalı yapılan işler var. Millet bunu bir teraziye koyuyor ve terazide doğru yapılan işler ağır basınca milletimizin önemli bir kısmı tarafından öbür yapılmayanlar ya da eksik olanlar bir kenarda duruyor. Halbuki bence o hatalı, eksik, noksan olanları öne alıp onların çözümünü bulmak gerekir diye düşünüyorum."

"KASIM 2027'DEN ÖNCE SEÇİM OLMAZ"

Erken seçim ihtimalini bugünün şartlarında "sıfır gördüğünü" söyleyen Destici, "Erken seçim derken 2025 ve 2026 için söylüyorum. Bugünün şartlarında ne zaman erken seçim olur? Kasım 2027'den önce olmaz. 2027'nin kasımında olma ihtimali de çok düşük. Ancak Türkiye'de yeni bir anayasa yapılır sistemi de ilgilendiren belli noktalarda değişiklikler olursa, diyelim bu sene Anayasa değişirse, ki ben o ihtimali de çok zayıf görüyorum, o zaman belki 6 ay sonra, 1 sene sonra bir seçim gündeme gelebilir. Ama bugünün şartlarında ne 2025 ne 2026 bir seçim ihtimalini sıfır olarak görüyorum" diye konuştu.

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"SİYASİ PARTİLERİN KURULTAYLARIYLA İLGİLİ KARARI İLÇE SEÇİM KURULU VERİR"

Siyasi partilerin kendine has bir kanunu olduğunu hatırlatan Destici, şunları söyledi:

"Siyasi Partiler Yasası vardır. Anayasa'da bununla ilgili hükümler vardır. Siyasi partilerin kurultaylarıyla ilgili kararı ilçe seçim kurulu verir, Yüksek Seçim Kurulu onaylar. Tıpkı seçimlerde olduğu gibi bu son hukuki mercidir. Dolayısıyla Seçim Kurulunun verdiği kararı başka mahkeme bozamaz. Bu anayasal bir kuraldır, yasal bir kuraldır. Ben mahkemeden farklı bir karar beklemiyorum. Farklı bir karar da bugüne kadarki uygulamalara, mevcut yasaya da uygun düşmez diye düşünüyorum. Öbür tarafta başka bir husus daha var. Bir kurultayın sonucunu etkilemek için telefon dağıtılmış, çocuğu işe alınmış, paralar verilmiş. Bir sürü gayriahlaki ve gayriyasal iş yapılmış. Bununla ilgili mahkeme bir karar verebilir. Bunun kurultayın sonucunu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum."