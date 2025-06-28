Mustafa Destici PKK’ya şart koştu! “Bunları yaparlarsa…”

BBP'nin genel başanı Mustafa Destici 'Terörsüz Türkiye' ve yeni Anayasa sürecine dair açıklamalarda bulundu. terör örgütü PKK'nın hala silah bırakmadığını belirten Destici, "Terörden daha tehlikeli olan siyasi bölücülüktür. Terör yoluyla bizi bölememişlerdir. Bizi şimdi siyasi bölücülükle bölmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisi tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Doğu Anadolu Çalıştayı’na katıldı. Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Nene Hatun Salonu’nda konuşan Destici, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

‘SİYASİ BÖLÜCÜLÜK İÇEREN TALEPLERİ VAR"

Mustafa Destici, Türkiye’nin 40 senedir terör örgütüyle mücadele ettiğini ifade etti. Terörün Türkiye’ye maaliyetinden bahseden Destici, en fazla bedeni Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ödediğini söyledi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de değerlendirmede bulunan Destici, "Süreç başladığında ne dendi 'PKK şartsız, pazarlıksız müzakeresiz silahlarını bırakacak, teslim olacak ve kendini feshedecek.' Bunu kim istemez, herkes ister. Ama 5 ay geçti ne PKK silah bırakıyor ne PKK kendini feshediyor. Pazarlık yapıyor, müzakere ediyor, anlaşmaya çalışıyor. Ne istiyor? Siyasi bölücülüğe devam ediyor. Siyasi bölücülük adına birtakım taleplerde bulunuyor. Meclis’te diyor komisyon kurulsun, Anayasa değiştirilsin. Peki ne için değişecek Anayasa? Biz de Anayasa'nın değişmesini istiyoruz. Yeni bir Anayasa istiyoruz. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulmasını istiyoruz. Ama bunlar onu istemiyor. Bunlar diyor ki; Anayasa değişsin bu bayrağın yanına bir bayrak gelsin. Bu dilin yanına bir dil gelsin. Bir özerk bölge olsun. Bu milletin adı değişsin. Yani bunun gibi siyasi bölücülük içeren talepleri var. Biz bu ülkede hangi etnik kökene mensup olursa olsun bütün kardeşlerimizin kendi ana dillerinde doğuştan gelen dilleriyle konuşmalarının analarının ak sütü gibi helal olduğuna inanıyoruz. Ama her devletin resmi bir dili olur. Bundan taviz verenler, Irak gibi olur, Suriye gibi Afganistan gibi olur. Bu ülkenin birliği bizim vazgeçilmezimizdir. Bu ülkede özerk bölgeler oluşturulacak olursa bu ülke eyaletlere bölünecek olursa bu ülkenin sonu da Afganistan, Suriye gibi olur, Irak gibi olur, Filistin gibi olur. Bunları hiç birimizin aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor."

"ÖNCE SİLAHINI BIRAKSIN TÜRK BAYRAĞINI ÖPSÜN ÖYLE İNANIRIZ"

Terörden daha tehlikeli olanın siyasi bölücülük olduğunu kaydeden Destici, "Terör yoluyla bizi bölememişlerdir. Bizi şimdi siyasi bölücülükle bölmeye çalışıyorlar. Biz Büyük Birlik Partisi olarak çok netiz. Bizi bölecek, ayrıştıracak bizi birbirimize kırdıracak hiçbir şeye evet demedik ve asla demeyiz. Dibini görmediğimiz kuyudan su içmedik ve içmeyeceğiz. Önce silahını bıraksın. Sonra kendini feshetsin. Biz onların samimiyetine güvenmiyoruz. Ne zaman güveniriz? Gelirler bu salondaki Kürt, Türkmen, Zaza bütün kardeşlerimiz gibi şu ay yıldızlı al bayrağın önünde İstiklal Marşı’nı söyler, bayrağı öper, o zaman inanırız" dedi. Destici, partililerin alkışları arasında kürsüdeki Türk bayrağını öperek çağrısını tekrarladı.