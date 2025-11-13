Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağı bakım için gittiği Hırvatistan’da düştü. Kaza sonucu pilot şehit oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici X hesabından yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da düştüğünü ve pilotumuzun vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Şehit pilotumuza Yüce Allah’tan rahmet, aile efradı, yakınları ve başta Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı bey olmak üzere tüm bakanlık ve OGM mensuplarına başsağlığı-sabır diliyorum. Aziz ve necip Türk milletimizin başı sağolsun"