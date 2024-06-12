Mustafa Destici: Sinan Ateş'in eşinin ve çocuklarının yüzüne yansımış

Kaynak: AA
Mustafa Destici: Sinan Ateş'in eşinin ve çocuklarının yüzüne yansımış

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Destici, bir gazetecinin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in görüşmesine ilişkin sorusu üzerine, kamuoyundaki fotoğrafların samimi olduğunu ve bu samimiyetin özellikle Sinan Ateş'in eşinin ve çocuklarının yüzüne yansıdığını belirtti.

Destici, "Hadiseyi ve yargılama sürecini tüm kamuoyu gibi yakından takip ediyoruz. Bu cinayetin hukuk içinde çözüleceğini düşünüyorum. Bu olayı hiç kimsenin bir siyasi malzeme yapmaması gerekir. Herkesin hukuka güvenmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim" dedi.

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