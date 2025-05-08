Mustafa Destici verdi veriştirdi 'Bizi karşısında bulur...'

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısına ilişkin açıklamalarda buıulunan Destici; Pakistan'ın ABD, Çin, Rusya ve AB arasında yaşanan gerilim ve bölgede yeniden oluşturulmaya çalışılan dengelere kurban edildiğini savundu

"KİM PAKİSTAN'A KÖTÜLÜK ETMEYE ÇALIŞIRSA..."

Türkiye'nin Pakistan'a özel bir hassasiyeti olduğunu ifade eden Destici, "Pakistan bizim hem kardeş hem de dost ülkemizdir. Dolayısıyla da Pakistan'ı kim hedef alırsa, Pakistan'a kim kötülük etmeye çalışırsa, Pakistan'la kim savaşmaya kalkarsa bizi karşısında bulur ve bizim yerimiz net bir şekilde Pakistan'ın yanıdır. Bakın Pakistan'ı Hindistan'la yaşadığı siyasi itilaflar değil, Müslüman olması feda edilebilir bir hedef haline getirmektedir. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, Pakistan'ı feda edecektir. Sadece bu durum bile bizim Pakistan'ı kayıtsız ve şartsız desteklememiz için yeterli bir sebeptir. Geçmişte yaşanan çok sayıda benzer hadisede söz konusu Müslümanlar olduğunda hukukun, insan hayatının, insan haklarının ve insanlığın ortak değerlerinin yok sayılmış olduğu gerçeği bu konuda hem endişelerimizi artırmakta hem de ne kadar haklı olduğumuzu da ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu

ÖZGÜR ÖZEL'E SALDIRIYA TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel'e yönelik saldırıya tepki gösteren Destici, "Bu saldırıyı sadece CHP Genel Başkanı'na değil siyaset kurumuna yapılmış olarak görüyoruz. Özel'e bir kez daha şahsım ve camiam adına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından kendisiyle de yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde hem bu dileklerimi ilettim hem de kendisinden de bu saldırının nasıl gerçekleştiğine dair de bilgileri aldım. Elbette öncelikle saldırganın hukuk önünde hak ettiği cezayı almasını diliyoruz ve bunun takipçisi olunduğunu da ifade ediyoruz. 2004 yılında dört çocuğunu öldürmeye teşebbüs eden, iki çocuğunu öldürüp, iki çocuğunu da yaralayan, bunların dışında da çok sayıda suçun faili bir caninin 2020 yılında tahliye edilmesi, yıllardır hukuk sistemimizin en büyük zaaf noktası olan milletimizi suça karşı korumakta yetersiz kalan ve milletimizin adalete olan güvenini zedeleyen çok önemli sayısız problemden birisi olarak karşımızda durmaktadır. Bu yanlıştan acilen ve ivedilikle dönülmeli, mutlaka bu ve benzer suçlar için tahliyesiz müebbet ve en önemlisi de idam cezasının geri getirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.