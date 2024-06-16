Mustafa Destici’den Özgür Özel’e ‘suç ortağı’ yanıtı: Ortada bir suç yok

Düzenleme: Kaynak: AA
Mustafa Destici’den Özgür Özel’e ‘suç ortağı’ yanıtı: Ortada bir suç yok

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'suç ortağı' söylemlerine yanıt verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde bulunan Gecek Selçuklu Camisi'nde bayram namazını kılıp, vatandaşlar ile bayramlaştı.

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Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'yi ziyareti sonrası Özgür Özel'in açıklamalarını değerlendirdi.

Siyasette ‘yumuşama’ sürecine ilişkin konuşan Destici, "Öncelikle yerel seçimlerden sonra siyasette yumuşama havasının meydana gelmesinde iki siyasetçinin; birisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, diğeri de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük katkıları olmuştu. Bu hava Türkiye'nin genelinde de büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı. Çünkü bizim temel problemlerimizi çözmek için de birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Belli noktalarda ortak çalışmaya ihtiyacımız var ki bunun da ilk yansımaları görülmüştü” ifadelerini kullandı.

"DİL SÜRÇMESİ OLARAK DEĞERLENDİRMEK İSTERİM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'suç ortağı' söyleminin bir hata olduğunu belirten Destici, "Özgür Özel'in son açıklaması, bu yumuşama havasına uygun bir açıklama olmadı. Nezaket kurallarına da uygun bir açıklama olmadığını düşünüyorum. 'Suç ortağı' nitelemesini de doğru bulmadığımı ifade ediyorum. Dolayısıyla da ortada bir suç ya da suçlu yok. Bunu şahsen bir dil sürçmesi olarak değerlendirmek isterim. Ya da siyaseten bir anda siyasi heyecana kapılarak söylenmiş bir söz olarak değerlendirmek istiyorum. İnşallah düzeltilir, toparlanır ve siyasetteki yumuşama havası devam eder" diye konuştu.

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