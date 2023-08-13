Mustafa Er: Sadece topa sahip olmak yetmiyor

Ümraniyespor teknik direktörü Mustafa Er, Gençlerbirliği maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Mustafa Er: Sadece topa sahip olmak yetmiyor

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Kazanmak için buraya gelmiştik. 90 dakika oyuna hakim olmamıza rağmen maalesef çok basit gollerle mağlup olduk." diye konuştu.

İlk yarının sonuna doğru attıkları golle soyunma odasına moralli gittiklerini ancak ikinci devre skoru değiştiremediklerini söyleyen Er, şunları kaydetti:

"Geri dönmeye çalıştık. İkinci yarı topa sahip olmamıza rağmen golü bulamadık, yanlış tercihler yaptık. Sadece topa sahip olmak yetmiyor. Oyunun iki yönü var, hücum ve savunma. Savunma aksiyonlarında rakibimizden geri kaldık. Onlar daha agresif ve daha yakın temaslı oynadılar. İlk haftalar zor. Fiziksel anlamda eksik olan oyuncularımız var. İlk 4 haftalık periyodu minimum hasarla geçmeyi planlıyorduk. 13 yeni oyuncumuz var, beraber çalışmaya ihtiyacımız var. Bugün kazanabilirdik, en kötü puan alabilirdik maalesef bunu başaramadık." (AA)

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