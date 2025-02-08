Mustafa Eskihellaç Trabzon’a gitmek için büyük çile çekti: Teknik ekip hayran kaldı

Trabzonspor’un ara transferde yaptığı hamlelerden biri Mustafa Eskihellaç oldu. Bordo mavililer transfer için Gaziantep FK’ya 20 milyon lira bonservis bedeli ödeyecek.

Gelen haberlere göre 27 yaşındaki sol bek Trabzon’a gidebilmek için oldukça çileli bir yolculuk yaptı. Trabzon’a karayoluyla gitmeyi tercih eden tecrübeli oyuncu kar engeline takıldı. Öğlen saatlerinde Gaziantep’ten yola çıkan Mustafa Eskihellaç, Malatya-Sivas karayolunda mahsur kaldı. Bir süre Malatya’da kalan 27 yaşındaki oyuncu, 24 saatlik uzun yolculuğun ardından Trabzon’a gidebildi.

Tecrübeli oyuncunun antrenmana katılmak için yaptığı çileli yolculuk teknik heyetin takdirini kazandı.

Yeni transferin Süper Lig’de oynanacak Eyüpspor maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor.