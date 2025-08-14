Mustafa Eskihellaç: Trabzonspor'a geç gelmem avantaj oldu

Trabzonspor’un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“KALPLERİ İYİ OLAN DOĞRU YOLU BULUR”

Futbolculuk kariyerine 3. Lig’den başlayıp Trabzonspor’a uzanan yolculuğunun hatırlatılması üzerine konuşan Mustafa Eskihellaç, genç futbolculara tavsiyelerde bulunarak, “Emek veriyoruz, tabii ki karşılığını almak isteriz. 3. Lig’de oynarken belki ben de çok ihtimal vermiyordum. Genç kardeşlerimize samimice çalışmayı, kalplerini iyi tutmalarını tavsiye ediyorum. Kalpleri iyi olunca yolları da doğru olur” dedi.

“27 YAŞINDA GELMEM AVANTAJ OLDU”

Altyapıdan çıkan oyuncuların tecrübe eksikliğine vurgu yapan Eskihellaç, genç yaşta baskıyı yönetmenin zorluklarına dikkat çekerek, “Dışarı gidip tecrübe kazanıp dönmek bireysel olarak güçlendiriyor. 27 yaşımda gelmem benim için avantaj oldu. Belki 20 yaşında burada olsam istediklerimi yapamayabilirdim” ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ ÇOK YARDIMCI OLDU"

Trabzon’a yabancılık çekmediğini ve adaptasyon sürecinde Şenol Güneş’in büyük katkısı olduğunu dile getiren Eskihellaç, “Burada büyüdüm. Geldikten 3 gün sonra maça çıktım. Şenol hocam bana çok yardımcı oldu” diye konuştu.

"EREN VE FERDİ İLE KIYAS YAPMIYORUM"

Eren Elmalı ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili de konuşan Eskihellaç, “Eren de buraya çok emek verdi. Umarım gittiği yerde başarılı olur. Hangimiz milli formayı giyersek giyelim elimizden gelenin en iyisini yaparız” dedi. Öte yandan takım içindeki uyuma değinerek, “Aramızda grubu bozacak kimse yok. Takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanlarıyla ilişkilerim çok iyi” ifadelerini kullandı.

“FATİH HOCA HÜCUMDA ÖZGÜRLÜK VERİYOR”

Fatih Tekke ile çalışmaktan memnun olduğunu belirten oyuncu, hocasının kendisine hücumda özgürlük tanıdığını, bu sayede sık sık hücumda göründüğünü söyledi.

“HAYALİM ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK”

Sakin kişiliğinin yanı sıra Karadenizli bir yanı olduğunu ifade eden Mustafa Eskihellaç, “Şampiyonluk yarışıyla ilgili kimin ne söylediği bizi ilgilendirmiyor. Trabzonspor hep beklentileri aksini ispatlamıştır. Sahada elimizden geleni yaparsak şampiyonluk gelecektir. Benim de hayalim bu.” şeklinde konuştu.