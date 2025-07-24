Mustafa Eskihellaç'ın acı günü

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Eskihellaç'ın acı günü

Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç’ın dedesi İbrahim Eskihellaç, Düzyurt’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Trabzonspor'un milli oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ın dedesi İbrahim Eskihellaç, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düzyurt (Mesarya) Köyü Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı.

TRABZONSPOR YÖNETİMİ YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine Trabzonspor camiasından da katılım oldu. Törene; Genel Sekreter Sami Karaman, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli ve Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk iştirak etti.

Namazın ardından merhumun naaşı, köy mezarlığında aile kabristanına defnedildi.

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KAMPTAN AYRILIP TRABZON’A DÖNMÜŞTÜ

Mustafa Eskihellaç, dün oynanan hazırlık maçının ardından dedesinin vefat haberini alır almaz Erzurum’daki kamptan ayrılarak Trabzon’a gelmişti.

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