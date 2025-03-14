Mustafa Gürsel "Bu ligde hiçbir maç kolay değil"

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynamanın kolay olmadığını ifade eden Gürsel, "Bugün oyuna baktığımızda ilk yarıda eksik kalmamıza rağmen doğru durduk, karşıladık, doğru çıkışlar yaptık. İlk yarıda da golü bulabilirdik, iki tane yüzde 100'lük pozisyonlar kaçırdık. Devre arası oyuncularıma aynı şekilde devam edersek golü bulacağımızı söylemiştim.

"SON 8 HAFTADA PUANLAR ALIRIZ"

İkinci yarıda da iyi organize olduk, baktığınız zaman eksik olmamıza rağmen maçta çok pozisyon vermeden bulduğumuzu da değerlendirerek kazandık. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık, onun için mutluyuz. Kolay olmadı, bu ligde hiçbir maç kolay değil. Önemli olan buradan üç puan almaktı. İnşallah milli arayı güzel bir şekilde değerlendirip son 8 haftayı puanlar alarak devam ettiririz. İnşallah istikrarımızı devam ettirerek son 8 haftanın sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız" dedi.

