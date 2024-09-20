Mustafa Hekimoğlu için sıraya girdiler. Satışına tek şartla izin verilecek

Beşiktaş’ın altyapısından yetiştirdiği golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu performansı ile hem teknik heyeti hem de siyah beyazlı taraftarları kendisine hayran bıraktı. Rotasyonda İtalyan golcü Immobile’nin arkasında bulunan 17 yaşındaki oyuncu performansı ile geleceğe yönelik olumlu sinyaller veriyor. Genç oyuncu özellikle fizik durumu ve dripling yeteneği ile dikkat çekiyor.

Fanatik’te yer alan habere göre, Galatasaray’a karşı oynanan Süper Kupa finalinde gol atan Hekimoğlu’nun Avrupa kulüplerinin takipte olduğun öğrenildi. 17 yaşındaki oyucu için İngiltere, İtalya ve Fransa’dan teklifler olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş yönetimi genç golcüsünü çabucak kaybetmek istemese de gelecek tekliflere kapıyı kapatmayacağı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin sadece astronomik bir teklif gelmesi durumunda golcü oyuncunun transferini değerlendirebileceği öğrenildi.