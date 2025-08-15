Mustafa Hekimoğlu şanssızlığı! Sadece 3 dakika oynayabildi

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Hekimoğlu, St. Patrick's maçında oyuna girdikten 3 dakika sonra tekrar sakatlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında St. Patrick's'i konuk eden Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak adını Play-Off turuna yazdırdı.

Karşılaşmada siyah-beyazlıların genç oyuncusu Mustafa Hekimoğlu bir talihsizlik yaşadı. Sakatlıktan dönen genç oyuncu 64. dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna girdi.

Sakatlığı nükseden futbolcu yalnızca 3 dakika sahada kalabildi. 67. dakikada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç futbolcunun oyuna devam edemeyeceği belirlendi.

Bu gelişme üzerine teknik heyet zorunlu oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlığın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

