Mustafa Kaplan'dan Ankaragücü'ne umut mesajı

Kaynak: AA
Mustafa Kaplan'dan Ankaragücü'ne umut mesajı

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan, yuvası gibi gördüğü bu tarihi kulüpte yeniden göreve gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevinden ayrılan Mesut Bakkal'ın yerine göreve geldiği bugün açıklanan Mustafa Kaplan, yazılı bir açıklamada bulundu.

Ankaragücü'nün tarihi, camiası ve taraftarı ile çok büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Kaplan, açıklamasına şöyle devam etti:

"YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZACAĞIZ"

"Yuvam gibi gördüğüm bu köklü kulüpte yeniden görev almanın, gururu, mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Ankaragücü için zorluk yoktur, kazanılacak zaferler, ulaşılacak hedefler ve sarı-lacivert renkler için atan yürekleri sevindirecek sonuçlar vardır. Ankaragücü'nün benliğine işleyen İmalat-ı Harbiye ruhu, bu büyük kulübün karşılaştığı engelleri aşmada ona en büyük gücü veren motivasyon kaynağıdır. Şimdi yeni bir başarı hikayesini, bu kulübe gönül verenlerle hep birlikte yazacağız."

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ"

"2018-2019 sezonunda olduğu gibi yine Ankaragücü ruhunu sahaya yansıtıp, başarılı olacağız" diyen Kaplan, "Buna tüm kalbimle inanıyorum. Ankaragücü, taraftarıyla, camiasıyla bütünleştiğinde, önünde hiç kimse duramaz. Önümüzde 3 final ve alınacak 9 puan var. Geçmiş geride kaldı ve biz önümüze umutla bakıyor, her maçı kazanmak adına tutkuyla davamıza sarılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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