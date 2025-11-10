Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 87. yılında tüm yurtta anılırken, anma törenlerinin duraklarından biri de Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya geldiği ve o zamanlar Osmanlı toprağı olan Yunanistan'ın Selanik şehrindeki eviydi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen Selanik Atatürk Evi Restorasyon ve Teşhir-Tanzim Projesi ile tarihi miras bugün yeniden ziyaretçilerle buluştu.

Restorasyon çalışmaları ile 315 metrekarelik 3 katlı yapı, Atatürk'ün çocukluk yıllarına tanıklık eden 1953 düzenine uygun biçimde onarıldı. İç ve dış mekanda tüm ahşap imalatlar birebir yenilenerek elektrik tesisatı baştan sona değiştirildi, sandık odası ve hamam özgün haline getirildi. Bahçedeki duvar ve zemin taş kaplamaları da elden geçirilerek yapıya tarihi dokusuna uygun görünüm kazandırıldı.