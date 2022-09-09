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  • Atatürk’ün kayıkta çocuk bakışlı fotoğrafı ortaya çıktı. Etrafında korumalar değil halk vardı

Atatürk’ün kayıkta çocuk bakışlı fotoğrafı ortaya çıktı. Etrafında korumalar değil halk vardı

Atatürk en büyük hobisi yüzmek için Florya sahilini tercih ederdi genelde ve burada halkıyla arasına koruma duvarları inşa etmez. Onlarla yan yana yüzerdi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 15:21
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 15:23
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Mustafa Kemal Atatürk’ün kayıkta çocuk bakışlı fotoğrafı ortaya çıktı. Etrafında korumalar değil halk vardı

Atatürk’ün kayıkta çocuk bakışlı fotoğrafı ortaya çıktı. Etrafında korumalar değil halk vardı
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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasetin yorgunluğundan kaçtığı yerdi Florya Atatürk Deniz Köşkü.

Mustafa Kemal, siyasetin stresinden yorgunluğundan bunaldığı her fırsatta soluğu bu kıyıda alır ve vatandaşlar ile denize girer adeta çocuklar gibi eğlenirdi.

Yüzme ve özellikle kürek çekme sporlarını olan ilgisi o noktaya gelmişti ki spor aleti aracılığıyla Atatürk, denize gidemediği zaman bile kürek çekerdi.

Sahile indiğinde ise halkıyla beraber yüzmek en büyük tutkusuydu. Siyasi hayatında olduğu gibi özel hayatında da milletiyle iç içe olmaktan büyük mutluluk duyan Atatürk, halkıyla arasına koruma duvarları örmezdi.

Buydu onu halkının gönlünde büyüten özelliği. Buydu halkından aldığı güçle dünya devletlerini titreten Mustafa Kemal’in gücü.

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Ata
9.09.2022 16:31
Seni sevmekten ve sana bağlı kalmaktan bu ülke asla vaz geçmeyecek ATAM, rahat uyu...  
 
Halil aksoy
9.09.2022 15:54
Yalnızken ki resimde sandalet altını gördunüzmü  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
9.09.2022 15:43
Yüzyıl değil 1000 yıllar geçsede seni bu yobazlar aslah unutturamayacaklardır Atam sen rahat uyu 💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌️✌️  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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