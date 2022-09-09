Atatürk’ün kayıkta çocuk bakışlı fotoğrafı ortaya çıktı. Etrafında korumalar değil halk vardı

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasetin yorgunluğundan kaçtığı yerdi Florya Atatürk Deniz Köşkü.

Mustafa Kemal, siyasetin stresinden yorgunluğundan bunaldığı her fırsatta soluğu bu kıyıda alır ve vatandaşlar ile denize girer adeta çocuklar gibi eğlenirdi.

Yüzme ve özellikle kürek çekme sporlarını olan ilgisi o noktaya gelmişti ki spor aleti aracılığıyla Atatürk, denize gidemediği zaman bile kürek çekerdi.

Sahile indiğinde ise halkıyla beraber yüzmek en büyük tutkusuydu. Siyasi hayatında olduğu gibi özel hayatında da milletiyle iç içe olmaktan büyük mutluluk duyan Atatürk, halkıyla arasına koruma duvarları örmezdi.

Buydu onu halkının gönlünde büyüten özelliği. Buydu halkından aldığı güçle dünya devletlerini titreten Mustafa Kemal’in gücü.