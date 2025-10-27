“Mustafa Kemal”, TME Films dağıtımıyla 10 Ekim 2025 tarihinde sinemaseverlerle bir araya geldi. Türkiye’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan ve büyük beğeni toplayan "Mustafa Kemal" filminin gösterimleri sürerken, anlamlı bir karara imza atıldı.

TÜM SİNEMA SALONARINDA 120 TL'YE İZLENEBİLECEK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayan hafta boyunca bilet fiyatları sabitlenen film, tüm sinema salonlarında 120 TL ödenerek izlenebilecek. Sembolik bir ücret karşılığında sinemaseverler, Gazi’nin gençlik yıllarını beyaz perdeye yansıtılacak.

“GENÇLER LİDERİYLE BULUŞMAKTAN MAHRUM KALMAYACAK”

Filmin yapımcısı Kamuran Ayna, 29 Ekim ruhunu sinemaya taşıyan karara ilişkin konuştu. "Amacımız bilet fiyatlarını sembolik bir seviyede tutarak Atatürk'ün azmini ve liderlik ruhunu daha fazla gencimize ilham kaynağı yapmak” diyen Kamuran Ayna, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomik koşullar ne olursa olsun hiçbir gencimiz 29 Ekim haftası boyunca lideriyle buluşmaktan mahrum kalmayacak. Biz bu filmi gelecek nesillerimizin Atatürk’le buluşması için bir köprü olarak görüyoruz. Bu nedenle onu herkesin izleyebilmesini bir görev bildik.”

TME Films Dağıtım ve Satış Müdürü Can Şakar ise, “Cumhuriyetimizin 102. yılı onuruna herkes bu yolculuğa eşlik edebilsin diye 29 Ekim haftası boyunca bilet fiyatlarımızı 120 TL’ye indirdik. Tüm sinemaseverleri, eğitimcileri ve elbette gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

FİLMİN KONUSU

Yavuz, Mine ve Nihat'ın uluslararası teknoloji yarışmasında geliştirdikleri "Miniya" adlı robotla Türkiye'yi temsil etmesiyle başlayan filmin konusu şöyle:

"Ancak dışarıdan bir müdahale sonucu kontrolden çıkan Miniya, kendine bir robot ordusu kurup Yavuz ve arkadaşlarının peşine düşer. Robotlardan saklanmak ve onlarla mücadele edebilmek için bir lidere ihtiyaç duyan ekip, zaman makinesiyle geçmişe giderek Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesinden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğuna tanıklık eder. Ondan aldıkları ilhamla liderlik özelliklerini geliştiren Yavuz ve arkadaşları, kendi zamanlarına dönerek robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlanır."

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ’NİN KAZANIMLARINI YANSITIYOR

Pedagojik açıdan zengin bir içerik sunan ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel kazanımlarını yansıtan filmin yönetmenliğini H. Orkun Eser gerçekleştirirken, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı. 75 dakikalık 3D animasyon filmde, prodüksiyon süreci son teknoloji yapay zekâ araçlarıyla desteklendi.

Seri kapsamında, Atatürk’ün yetişkinlik yıllarını konu alan “Mustafa Kemal Atatürk” filmi 3 Kasım 2028’de; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” filmi ise 1 Kasım 2030’da vizyona girecek.

SERİNİN İLK FİLMİ BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan dört filmlik animasyon serisinin ilk ayağı olan ‘Mustafa’ filmiyle çocuklar, Atatürk’ü ilk kez animasyonla izleme fırsatı bulmuş ve film büyük ilgi görmüştü.