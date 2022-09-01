Mustafa Kemal Paşa SYDV personel alacak

Mustafa Kemal Paşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 personel alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak beden işçisi alacak.

Son başvuru tarihi 7 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

20 yaşını bitirmiş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Askerlik görevini yapmış olmak ve diğer şartlar: