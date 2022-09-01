Mustafa Kemal Paşa SYDV personel alacak

Mustafa Kemal Paşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak beden işçisi alacak.
Son başvuru tarihi 7 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
20 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlik görevini yapmış olmak ve diğer şartlar:
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