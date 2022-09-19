﻿Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Mustafa Kemal Paşa Turizm, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ve B sınıfı ehliyeti olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
Mustafakemalpaşa ilçe sınırlarında en az 1 yıldır ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İş başvuru formu
Kimlik fotokopisi
Adli sicil kaydı belgesi
Sağlık raporu
İkametgah
1 adet fotoğraf
Diploma
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