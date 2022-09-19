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Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak

Mustafa Kemal Paşa Turizm, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 15:39
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Mustafa Kemal Paşa Turizm işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Mustafa Kemal Paşa Turizm, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ve B sınıfı ehliyeti olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Mustafakemalpaşa ilçe sınırlarında en az 1 yıldır ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İş başvuru formu

Kimlik fotokopisi

Adli sicil kaydı belgesi

Sağlık raporu

İkametgah

1 adet fotoğraf

Diploma

Etiketler

 

 

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