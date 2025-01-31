"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen 5 teğmenin ihraç kararını kınıyoruz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen 5 teğmenin ihraç kararını kınıyoruz

YENİÇAĞ, Türk Milleti'nin bir neferi olarak "Büyük önder Gazi Mustafa Kemal'in askeriyiz" demeye sonsuza kadar devam edecektir. NOKTA!

...

Son Haberler
New York borsası yükselişle açıldı (31 Ocak 2025)
New York borsası yükselişle açıldı
Morata'dan Galatasaray'a kötü haber
Morata'dan Galatasaray'a kötü haber
Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Birol Akgün Azerbaycan’da
Yeni Büyükelçi Akgün Azerbaycan’da
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kuvayı Milliye vurgulu teğmenler açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kuvayı Milliye vurgulu teğmenler açıklaması
İbrahim Hatipoğlu "İyi bir rakiple oynayacağız"
İbrahim Hatipoğlu "İyi bir rakiple oynayacağız"