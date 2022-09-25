﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest

Amedspor-Bursaspor maçında ortalık adeta savaş alanına döndü. Bursasporluların ısınma yaptığı esnada tribünlerden atılan taş ve su şişeleri ortalığı karıştırdı.

Sahaya atlayanların da olduğu anlarda güvenlik güçleri araya girdi ve Bursasporlu futbolcular soyunma odasına gitti. Tribünlerde yüzlerce Terör örgütüne ait paçavralar açıldı.

Amedspor-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Amedspor taraftarları Bursaspor'un ısınma yaptığı sıralarda tribünlerden yabancı madde attı.

Güvenlik güçlerinin araya girdiği anlarda tribünlerden sahaya atlayanlar oldu. Bursasporlu oyuncuları soyunma odasına götüren güvenlikler, taraftarları zor da olsa sakinleştirdi.

Bursasporlu taraftarlar bu yaşananların ardından sosyal medyada videolar paylaşmaya başladı. Federasyona dert yanan taraftarlar, maçın iptal olmasını istedi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüntülere sessiz kalması eleştirildi.

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ PANKARTI ALINMADI

Öte yandan stada siyasi olduğu gerekçesiyle “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” pankartının alınmadığı da iddia edildi.

Ayrıca sosyal medyada da görüntüler tepki gösterilirken #MaçıİptalEtTFF etiketi birinci sıraya yükseldi.

Maç Amed Sportif'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.