25 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest

Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest

Amedspor - Bursaspor maçında büyük bir skandal yaşandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 21:31
Takip Et

Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest. Amedspor - Bursaspor maçında skandal

Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
+
Aa
-

Amedspor-Bursaspor maçında ortalık adeta savaş alanına döndü. Bursasporluların ısınma yaptığı esnada tribünlerden atılan taş ve su şişeleri ortalığı karıştırdı.

Sahaya atlayanların da olduğu anlarda güvenlik güçleri araya girdi ve Bursasporlu futbolcular soyunma odasına gitti. Tribünlerde yüzlerce Terör örgütüne ait paçavralar açıldı. 

Amedspor-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Amedspor taraftarları Bursaspor'un ısınma yaptığı sıralarda tribünlerden yabancı madde attı.

Güvenlik güçlerinin araya girdiği anlarda tribünlerden sahaya atlayanlar oldu. Bursasporlu oyuncuları soyunma odasına götüren güvenlikler, taraftarları zor da olsa sakinleştirdi.

Bursasporlu taraftarlar bu yaşananların ardından sosyal medyada videolar paylaşmaya başladı. Federasyona dert yanan taraftarlar, maçın iptal olmasını istedi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görüntülere sessiz kalması eleştirildi.

MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ PANKARTI ALINMADI

Öte yandan stada siyasi olduğu gerekçesiyle “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” pankartının alınmadığı da iddia edildi.

Ayrıca sosyal medyada da görüntüler tepki gösterilirken #MaçıİptalEtTFF etiketi birinci sıraya yükseldi.

Maç Amed Sportif'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Batuhan batu
25.09.2022 22:19
Hepimiz Mustafa Kemal iz...  
 
Ankaralı
25.09.2022 21:54
MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİ VE POLİSİYİZ.O PANKART HERYERE ASILMALI.  
 
Abbas
25.09.2022 21:44
Bu ülke insanı hiç akıllanmaz, Mustafa Kemal bırakın Kürtleri dünyanın mazlum ülkelerine örnek olmuş bir insan, siz kendinizi ne sanıyorsunuz, akp ye güvendiniz de ne oldu Kürt kardeş  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
1
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Akşener 'O şerefsize gereğini yapamadım' dedi ve dört kez üst üste özür diledi
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
2
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Tekkeden ilk fotoğraf... Ahmet Özhan tarikat şeyhi oldu
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
3
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Meteoroloji'den 13 İl için sarı kodlu uyarı. Plan yapanlar dikkat. Sağanak geliyor
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
4
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Erdoğan ile Babacan arasında söz düellosu: 'Sen kimsin ya' çıkışına yanıt: Ağzınla kuş tutsan yapamazsın
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
5
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Soylu hakkında flaş iddia: Görevden alınma hazırlıkları yapıyor
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
6
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿Tunç Soyer'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sonuna kadar arkanızda olduğumuzdan emin olabilirsiniz
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
7
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿İran'da öfke gittikçe büyüyor. Polisten protestocu kadına akılalmaz şiddet
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Yolcu treni raydan çıktı
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Amedspor - Bursaspor maçında skandal. Mustafa Kemal'in askerleriyiz pankartı yasak. Terör örgütü paçavrası serbest
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Balık tutmak için denize açılan balıkçı kayboldu
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
﻿Zelenskiy: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.