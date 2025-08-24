Mustafa Kemal’in değil, sarayın askerleri.

Türkiye’de ucube tek adam rejiminin kurguladığı Türk Silahlı Kuvvetlerinde tablo şu: Ordusu olmayan Genelkurmay Başkanı.

Kara – Hava ve Deniz Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı yani siyasetin emrinde.

Ergenekon, Balyoz kumpas davaları yaratmalarının gerekçesi şuydu;

Siyaset askeri vesayet altında.

Bugün durum değişti:

Asker siyasi vesayet altında…

“Ordusuz Genelkurmay” temsili makam modeli oldu.

3 ordu; Kara, Hava ve Deniz komutanlıkları siyasetin emrine girdi.

Gücün yeri değişince hedefler de değişti.

Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları için asıl terfi şu oldu:

Milli Savunma Bakanı olmak…

Siyaset orduya işte tam da böyle bulaştı.

YAŞ idi YAS oldu yazımı hatırlarsınız.

Gazeteci Murat Yetkin’in yazısı ordu içindeki müthiş rekabeti net biçimde koydu.

100 yıllık askeri teamüller çatırdadı; Metin Gürak yaş haddi dolmadan “kadrosuzluk” gerekçesiyle emekli edildi.

Neden? Elbette siyaseten…

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, ordu komutanı olmadan, önce Kara Kuvvetleri Komutanı sonra da Genelkurmay Başkanı yapıldı Selçuk Bayraktaroğlu.

Neden? Elbette siyaseten…

Yaşar Güler’in ayağını kaydırıp bakan koltuğunu kapmak için iki kuvvet komutanı siyasi kulis yapıyor.

Murat Yetkin’in yazısı açıkça ortaya koyuyor. Özetliyorum:

“Bayraktaroğlu’nun şimdiki beklentisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yaşar Güler’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etmesi ve yerine kendisini Savunma Bakanı yapması olduğu konuşuluyor.

Ama kuliste Savunma Bakanlığı beklentisi içinde olan tek komutanın Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu olmadığı da konuşuluyor.

Diğer beklenti sahibi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu.

Bu durum kuliste, Erdoğan ilk kabine değişikliğinde Güler’i görevden alırsa, aday adayı olarak Tatlıoğlu’nu yedekte tutma işareti olarak değerlendiriliyor.”

Değerli okurlarım,

Orduda komutanların “askeri kariyer ve liyakat” rekabeti vardı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde “siyasi kariyer” rekabetine döndü.

Bu durum;

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, yüz yıllık askeri teamül kurallarının kırılmasıdır.

Komutanların siyasi eğilimlerinin atamalarda etkili olmasıdır.

Soru şu; Güler’in görevden alınması için siyasi kumpas mı var?

YAŞ kararlarının hemen öncesinde OYAK’ta yönetim kurulu başkanlığına emekli Korgeneral Zekai Aksakallı ile genel müdürlüğe Prof. Dr. Murat Yalçıntaş’ın atanması, Bakan Yaşar Güler’i etkisizleştirme amacının birinci adımı mıydı?

Bu değişikliğin hemen arkasından Bayraktaroğlu’nun Genelkurmay Başkanlığına terfi ettirilmesi Güler’in görevden alınmasının ikinci adımı mı oldu?

Bu atama zincirinin zamanlaması yan yana konduğunda siyasetin etkisi olduğu apaçık ortada.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu denli siyasi baskı altına alınması doğru mu?

Bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk “asker-siyaset” ilişkilerinde nasıl siyasetçileri uyarıyor

Nutuk, 1927; “Ordunun siyasete karışması yasaktır.”

1924, TBMM konuşması: “Memleketin hayatında ordu, siyasetten mutlaka uzak tutulmalıdır. Ordunun siyasetle uğraşması hem askerlik görevine hem de siyasete zararlıdır.”

1924, İzmir konuşması: “Bizim kuvvetimiz, ordumuzun siyasetten ayrı bulunmasındadır.”

1927 sonrası beyanı: “Türk Ordusu, Cumhuriyetin ve inkılapların bekçisidir. Ancak hiçbir zaman siyasi partilerin aracı değildir.”

Ucube tek adam rejimi cumhurbaşkanlığı tüm gücün toplandığı merkez olunca komutanların oraya ulaşabilmesi için siyasete bulaşması hiç de şaşırtıcı değil.

Askeriyede siyasi yapılanma, Türk Ordusunu zaafa uğratır.

Ne acı ki komuta kademesine yükselmek isteyen komutanlar, terfilerini artık Genelkurmay Başkanı ile askeri şurada aramıyor.

100 yılın kırılması şöyle yaşanıyor:

Mustafa Kemal’in değil, sarayın askerleri.