Mustafa Keser'den üzen haber geldi!

79 yaşındaki sanatçı Mustafa Keser öksürük problemleriyle hastaneye başvurmuştu. Ünlü sanatçıya detaylı tetkikler yapıldıktan sonra kanser olduğu öğrenildi.

Mustafa Keser, "sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" şeklinde konuştu.

Keser’in aynı zamanda eşi de kanser tedavisi görüyor. Keser, bir konuşmasında 'Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım' demişti.

Magazin Burada'nın haberine göre, 1 ay önce kanser olduğunu öğrenen Mustafa Keser'in pazartesi günü yapılacak son tahlil ve tetkiklerin ardından 2025 yılının ilk günlerinde ameliyat olacağı öğrenildi.

MUSTAFA KESER KİMDİR?

1 Ocak 1945 yılında Elazığ'ın Maden ilçesinde doğan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesinde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır.