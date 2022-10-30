Galatasaray'ın yıldızı attı Nantes 1 puanı kaptı

Nantes'in ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip 54. dakikada Neto'nun golüyle öne geçti. Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed ile 73. dakikada beraberlik golünü buldu.

Nantes'te Mustafa Muhammed tüm kulvarlarda oynadığı 18 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı.

Alınan bu sonucun ardından Nantes, puanını 12'ye, Clermont ise 18'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Nantes, Reims deplasmanına gidecek. Clermont ise Montpellier'i ağırlayacak.