Mustafa Reşit Akçay yedikleri gol sonrası kendinden geçti! Sahaya dalıp oyuncusuyla tartıştı ve kırmızı kart gördü

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında oynanan Silifke Belediye - Karşıyaka maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.
Karşıyaka teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, yedikleri ilk golün ardından sahaya girip oyuncusuyla tartıştı. Güçlükle sakinleştirilen Mustafa Reşit Akçay, kırmızı kart gördü.
SÜPER LİG'DE KULÜPLER ÇALIŞTIRMIŞTI
Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.
Deneyimli teknik adam Konyaspor'un başında Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.