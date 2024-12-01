Mustafa Reşit Akçay yedikleri gol sonrası kendinden geçti! Sahaya dalıp oyuncusuyla tartıştı ve kırmızı kart gördü

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Mustafa Reşit Akçay yedikleri gol sonrası kendinden geçti! Sahaya dalıp oyuncusuyla tartıştı ve kırmızı kart gördü

Karşıyaka teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, Silifke Belediye karşılaşmasında yedikleri golün ardından sahaya girip oyuncusuyla tartıştı ve kırmızı kart görerek sahayı terk etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 13. haftasında oynanan Silifke Belediye - Karşıyaka maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Karşıyaka teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, yedikleri ilk golün ardından sahaya girip oyuncusuyla tartıştı. Güçlükle sakinleştirilen Mustafa Reşit Akçay, kırmızı kart gördü.

SÜPER LİG'DE KULÜPLER ÇALIŞTIRMIŞTI

Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.

Deneyimli teknik adam Konyaspor'un başında Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.

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