Mustafa Sandal: Darısı sınırlarımızın başına

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sandal: Darısı sınırlarımızın başına
İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebi ile güvenlik önlemleri alındı. Taksim'e çıkan tüm yollar ise polis tarafından kapatıldı. Mustafa Sandal, polis yığınağını “Darısı sınırlarımızın başına” diyerek paylaştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeni ile kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen, sendikalar, işçiler ve siyasi partilerin temsilcileri Saraçhane'de bir araya geldi.

Bozdoğan Kemeri'nde ise polis adeta yığınak oluşturdu. Polis ekipleri, TOMA ve bariyerlerle yolu keserken çevredeki keskin nişancılar da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Bozdoğan Kemeri'ndeki polislerin görüntüsünü paylaşarak "Darısı sınırlarımızın başına! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi.

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