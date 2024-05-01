Mustafa Sandal: Darısı sınırlarımızın başına

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeni ile kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen, sendikalar, işçiler ve siyasi partilerin temsilcileri Saraçhane'de bir araya geldi.

Bozdoğan Kemeri'nde ise polis adeta yığınak oluşturdu. Polis ekipleri, TOMA ve bariyerlerle yolu keserken çevredeki keskin nişancılar da dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Bozdoğan Kemeri'ndeki polislerin görüntüsünü paylaşarak "Darısı sınırlarımızın başına! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” dedi.