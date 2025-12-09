Türk pop müziğinin sevilen yıldızı Mustafa Sandal, 7 yıl önce boşandığı eski eşi Emina Jahoviç ile yeniden mahkemelik oldu.

Jahoviç, Sandal’ın boşanma protokolündeki maddelere uymadığını, nafaka ödemelerini aksattığını ve araç kiralama yükümlülüğünü yerine getirmediğini öne sürerek dava açtı.

Çift, 2018’de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Protokole göre iki çocuğun velayeti anneye verilmiş, Beykoz’daki ev satılarak 2 milyon dolar Jahoviç’e, 500 bin dolar ise çocukların eğitimi için ayrılmıştı.

Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın haberine göre Sandal, eski eşine Sırbistan’dan ev alacak, düzenli nafaka ödeyecek ve istediğinde çocukları ile kendisi için araç kiralayacaktı.

Ancak Emina Jahoviç kısa süre önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Sunduğu dilekçede Mustafa Sandal’ı protokol maddelerini ihlal etmekle suçlayan Jahoviç, nafaka aksaklıkları ve araç kiralama yükümlülüğünün yerine getirilmediğini belirterek dava açmanın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 İstanbul doğumlu Türk pop müziği şarkıcısı, söz yazarı, besteci ve yapımcıdır.

1994 yılında çıkardığı “Suç Bende” albümüyle büyük üne kavuşmuş, “Aya Benzer”, “Araba”, “Onun Arabası Var”, “İsyankar”, “Benzin” gibi hit şarkılarla 90’lar ve 2000’lerin en popüler isimlerinden biri oldu.

Kariyeri boyunca 20’den fazla albüm çıkarmış, milyonlarca albüm sattı, yurtdışında da özellikle Balkanlar ve Orta Doğu’da geniş hayran kitlesine sahip oldu. Aynı zamanda oyuncu, sunucu ve reklam yüzü olarak da tanınıyor.

2008-2018 yılları arasında Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahoviç ile evli kaldı, bu evlilikten iki oğlu oldu.

EMİNA JAHOVİÇ KİMDİR?

Emina Jahoviç (asıl adı Emilija Jahović), 15 Ocak 1982 Novi Pazar doğumlu Sırp şarkıcı, söz yazarı, manken ve oyuncudur. Eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan 'ın kız kardeşidir.

Sırbistan’ın en tanınmış pop yıldızlarından biri olan Emina, 2002’de ilk albümünü çıkarmış, “Radije ranije”, “Posle mene”, “Pile moje” gibi şarkılarla Balkanlar’da büyük başarı elde etti.

Türkçe dahil birçok dilde şarkı söyleyebiliyor. 2008 yılında Mustafa Sandal ile evlendi, bu evlilikle Türkiye’de de geniş kitlelerce tanındı.

2018’de boşandıktan sonra hem Sırbistan’da hem Türkiye’de müzik ve televizyon projelerine devam etti, aynı zamanda moda ve kozmetik markalarıyla iş birliği yaptı. İki oğlunun velayeti kendisinde bulunuyor.