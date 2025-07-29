Mustafa Sandal ile Lvbel C5 tartışmasında yeni isim! Miyav polemiği büyüyor

Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Sandal, Harbiye Açıkhava konserinde yaptığı esprili bir açıklamayla genç rapçileri tiye aldı.

Sandal, sahnede “Miyav miyav mı yapsam dedim ama sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ deyip vazgeçtim” sözleriyle dolaylı olarak genç rapçileri hedef aldı.

Bu sözler özellikle Lvbel C5 hayranları tarafından tepkiyle karşılandı.

Genç rapçi Lvbel C5 ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Mustafa Sandal’a sert bir yanıt verdi:

“Onun böyle bir efekt yakalaması çok zor. Spotify’dan dinleme sayısına baksın.”

Gelişmelerin ardından Mustafa Sandal, sosyal medya üzerinden yaptığı olgun bir açıklamayla gerginliği yumuşatmaya çalıştı.

“Sevgili kardeşim; Tıklansın diye havhav miyav yerine, kendi tarzımla Aşkına Destan’ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa abinin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem.” ifadeleriyle polemiğe nokta koymak istedi.

Ancak tartışma burada bitmedi. Bir süredir sessiz kalan şarkıcı Aydilge, sosyal medya paylaşımıyla tartışmaya farklı bir boyut kattı. Aldilge, “Sürekli arabam var, kadınlarım var, hepsi bende var diyen birinin, 'onun arabası var maalesef ruhu yok' diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu zaten.

Bizler sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız.”

Aydilge’nin bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.