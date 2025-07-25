Mustafa Sandal'dan hayranlarını üzen haber! Hastalığını ilk kez açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sandal'dan hayranlarını üzen haber! Hastalığını ilk kez açıkladı

Sahne şovları, dansları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, konuk olduğu programda hastalığını ilk kez açıkladı.

'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına katılan Mustafa Sandal, açıklamasıyla hayranlarını üzdü. Sandal saç koparma hastalığı olarak bilinen trikotillomanisi olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum. Beni iyi tanıyanlar biliyordur. Şimdi çok daha azaldı" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı konuk olduğu programda bilinmeyen hastalığından ilk defa bahsetti:

"Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi çok daha azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip lak diye oradaki saçımı koparıyordum."

"Neyse toparladık, düzelttim. Beni çok iyi tanıyanlar mesela annem ya da Melis, elim saçıma gittiği anda hemen 'Ne oldu, ne düşünüyorsun?' der."

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“AŞKIN TEMELİNİ ARKADAŞLIK OLUŞTURUYOR”

Mustafa Sandal, 2022'de evlendiği Melis Sütşurup'la mutlu bir beraberliği olduğunu söyledi:

"Bizim aramızdaki aşkın temelini en iyi arkadaşlık oluşturuyor. Benim hayattaki en iyi arkadaşım ben de onun."

"O olduğu zaman üzerine inşa ettiğin her şey çok keyifli oluyor. Biz birlikte olmaktan, birlikte seyahat etmekten çok keyif alıyoruz."

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TRİKOTİLLOMANİ NEDİR?

Trikotillomani, kişinin kendi saçını, kaşını veya diğer vücut kıllarını tekrarlayan bir şekilde çekmesiyle karakterize edilen bir dürtü kontrol bozukluğu. Genellikle stres, kaygı veya duygusal rahatsızlıkla tetiklenir ve kişi bu davranışı durdurmakta zorlanabilir. Bu durum, saç kaybına, cilt tahrişine veya sosyal/psikolojik sorunlara yol açabilir. Tedavisi genellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve bazen ilaç tedavisini içerir.

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