Mustafa Sandal'dan 'İsyankâr' isyanı. “Avukatım ilgilenecek”

Şarkıcı Mustafa Sandal, 'İsyankâr' şarkısının melodisini 'çalarak' Almanca bir şarkıya uyarladığını söyledi ve ekledi: Avukatım ilgilenecek.

Mustafa Sandal'dan 'İsyankâr' isyanı. “Avukatım ilgilenecek”

Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal, Almanya'da yaşayan Payman'a isyan etti. Sandal'ın isyan etmesinin nedeni ise 'İsyankâr' adlı şarkısının müziklerini kendisinden izinsiz kullanılması.

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Habertürk'te yer alan habere göre; Bir takipçisinin mesajı sayesinde 'İst Mir Egal' adlı şarkıdan haberdar olduğunu söyleyen Mustafa Sandal, konuyla ilgili şunları söyledi: Almanlar şarkımızı çalmış söylemiyorsunuz? Türkçe iki kelime de eklemişler. Bir takipçim gönderdi. YouTube'da 1.9 milyon izlenmiş telifsiz bedelsiz. Oh ne ala! Usulüyle istese verirdik ama şarkıyı bire bir çalmak hiç olmamış! Avukatım ilgilenecek.

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