Mustafa Sandal'dan Montella'ya sert tepki: Hayırdır koçum. Aklını alırlar senin

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın antrenmanda Arda Güler'e karşı olan tavrına bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayırdır koçum sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antrenmandaki o tavrın nedir? Nereden ve kimden geliyor o cüret? Burası Türkiye ve Türk futbol severler aklını alır neye uğradığını şaşırırsın. Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni!!!"