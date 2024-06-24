Mustafa Sandal'dan Montella'ya sert tepki: Hayırdır koçum. Aklını alırlar senin

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Mustafa Sandal'dan Montella'ya sert tepki: Hayırdır koçum. Aklını alırlar senin

Şarkıcı Mustafa Sandal, Arda Güler nedeniyle Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çok sert tepki gösterdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın antrenmanda Arda Güler'e karşı olan tavrına bir tepki de şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayırdır koçum sen bu cüreti nereden ve kimden buluyorsun? Bu ülkenin gururu, evladı ve gündemdeki en büyük yeteneğine antrenmandaki o tavrın nedir? Nereden ve kimden geliyor o cüret? Burası Türkiye ve Türk futbol severler aklını alır neye uğradığını şaşırırsın. Şansını böyle abuk hareketlerle zorlama bence kukla kılıklı antrenör bozuntusu seni!!!"

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