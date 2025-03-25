Mustafa Sandal'dan tutuklanan Gezgin'e destek

Sanatçı Mustafa Sandal, tutuklanan Berkay Gezgin için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Mustafa Sandal 'Her şey güllük gülistanlık' deseydi tutuklanmazdı" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılındaki seçimlerinde seçim aracının arkasından "Her şey çok güzel olacak" diyen Berkay Gezgin, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından katıldığı protestolar gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Sloganın mimarı Berkay adliyeye sevk edildi. İmamoğlu'nu duygulandıracak soruyu avukatına sordu

Mustafa Sandal, tutuklamaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Sandal mesajında şunları söyledi:

“Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı Berkay Gezgin 22 yaşında, pırıl pırıl bir genç... Tutuklandı! Son cümlesi “Lütfen beni unutturmayın!” olmuş. Unutmayacağız, unutturmayacağız güzel kardeşim! Geleceğe dair umut vadeden bir cümle kurmak yerine; 'Her şey zaten güllük gülistanlık' deseydi tutuklanmazdı belki de..."