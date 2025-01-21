Mustafa Sandal'dan Ümit Özdağ'a destek: "Geçmiş olsun kahraman"

Ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına karşı tepki verdi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Mustafa Sandal Özdağ'ın gözaltına alınmasına 'geçmiş olsun kahraman' yazarken şunları söyledi:

Yanlış hatırlamıyorsam; toplumda ciddi karşılığı olan bir lidere yapılan adaletsizce tutumlar, sonunda büyük bir kahraman yaratmasıyla sona eriyor! Geçmiş olsun kahraman #ümitözdağ pic.twitter.com/O6PIE0Hf4D — Mustafa Sandal (@mustinetnet) January 20, 2025

"Yanlış hatırlamıyorsam; toplumda ciddi karşılığı olan bir lidere yapılan adaletsizce tutumlar, sonunda büyük bir kahraman yaratmasıyla sona eriyor! Geçmiş olsun kahraman"