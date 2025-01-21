Mustafa Sandal'dan Ümit Özdağ'a destek: "Geçmiş olsun kahraman"

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Mustafa Sandal'dan Ümit Özdağ'a destek: "Geçmiş olsun kahraman"

Şarkıcı Mustafa Sandal Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki verdi.

Ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına karşı tepki verdi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Mustafa Sandal Özdağ'ın gözaltına alınmasına 'geçmiş olsun kahraman' yazarken şunları söyledi:

"Yanlış hatırlamıyorsam; toplumda ciddi karşılığı olan bir lidere yapılan adaletsizce tutumlar, sonunda büyük bir kahraman yaratmasıyla sona eriyor! Geçmiş olsun kahraman"

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