Düzenleme: Kaynak: Posta Gazetesi
Mustafa Sandal’dan üzen haber: Doktor raporu ortaya çıktı!

Yıllardır şarkıları ve danslarıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bu kez sağlık sorunlarıyla konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde saç koparma hastalığından bahseden sanatçı, doktorunun kendisine ses istirahati önerdiğini belirtti.

Yarın Bursa’da sahne almaya hazırlanan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından konserini iptal ettiğini duyurdu.

Doktor raporunu paylaşan sanatçı, şu açıklamayı yaptı:

"DOKTORUM RİSKE ATMAK İSTEMEDİ"

"Canım Bursa'm yoğun performans gösterdiğimiz ve ardı ardına gerçekleşen konserlerin akabinde gerçekleşen rutin doktor kontrolü sonucunda doktorum diğer konserleri riske atmamak adına '1 hafta ses istirahati' önermiş ve rapor düzenlemiştir. Maalesef 9 Ağustos'ta sizlerle olamayacağım."

SAÇ KOPARMA HASTALIĞI VAR

Mustafa Sandal, Senem Aydın’la Hadi Anlat programında konuk olduğu sırada az bilinen bir rahatsızlığından söz etti: “Bende trikotillomani (saç koparma hastalığı) vardı, şimdi azaldı. Düşünürken parmağımı kafamda gezdirip saçımı koparıyordum. Neyse, toparladım, düzelttim. Beni iyi tanıyanlar, mesela annem ya da Melis, elim saçıma gidince hemen ‘Ne oldu, ne düşünüyorsun?’ der.”

RAPÇİ LVBEL C5 İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Mustafa Sandal, “Bir ara ‘Miyav Miyav’ adında bir şarkı yapmayı düşündüm. Sonra ‘Sen Mustafa Sandal’sın’ dedim, içime sinmedi” açıklamasıyla gündeme gelmişti.

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

Mustafa Sandal, 11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul’da doğan Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci, yapımcı ve oyuncudur.

1990’lı yıllardan itibaren pop müziğin Türkiye’deki en önemli isimlerinden biri olarak tanınmıştır. Şarkıları, dansları ve enerjik sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

İstanbul’da doğup büyüyen Sandal, çocukluğunu Beşiktaş’ta geçirdi. Lise eğitimini İsviçre’de Collège du Léman’da tamamladı.

Ardından ABD’de New Hampshire Üniversitesi’nde işletme okudu, ancak müzik kariyerine odaklanmak için eğitimini yarıda bıraktı.

1994 yılında ilk albümü Suç Bende ile müzik piyasasına giriş yaptı ve albüm büyük yankı uyandırdı. “Araba”, “Jest Oldu”, “Beni Ağlatma” gibi hit şarkılarla adını duyurdu.

1990’lar ve 2000’lerde Gölgede Aynı, Akışına Bırak, Kop gibi albümlerle pop müziğin öncülerinden oldu.

Şarkılarının çoğu, dans ritimleri ve akılda kalıcı melodileriyle dönemin gençliğini etkiledi.

Uluslararası Başarı: Sandal, Avrupa’da da tanınan bir sanatçı oldu. Özellikle Araba şarkısının İngilizce versiyonu “Moonlight” ile uluslararası alanda dikkat çekti.

Çeşitli ülkelerde konserler verdi ve albümleri yurtdışında da yayınlandı.

Müzik dışında oyunculuk ve yapımcılık da yaptı. Bay E ve New York’ta Beş Minare gibi filmlerde rol aldı. Ayrıca, kendi müzik şirketi Yada Prodüksiyon’u kurdu ve genç sanatçılara destek verdi.

Mustafa Sandal, 2008 yılında şarkıcı Emina Jahović ile evlendi ve bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında iki oğlu oldu. Çift, 2018 yılında ayrıldı.

Sandal, özel hayatındaki gelişmelerle de sıkça gündeme geliyor.

