Mustafa Sarıgül çıldırdı! Sinirinden sobayı tokatladı

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşı çileden çıkarırken, eve gelen elektik su ve doğalgaz faturaları siyasilerin de tepkilerine neden oluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evine gelen elektrik faturasına tepki gösterdi.

"10 BİN LİRA FATURA MI OLUR?"

Faturanın on bin lira geldiğini gören Sarıgül, "Eyvah eyvah. 10 bin lira fatura mı olur? Fabrika mı, iş yeri mi? Yazıklar olsun" diyerek önünde bulunan sobaya eliyle 2-3 kez vurdu.

O anlar sosyal medyanın gündemine otururken, Sarıgül, vatandaşlar tarafından büyük destek gördü.