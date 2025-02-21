Mustafa Sarıgül çıldırdı! Sinirinden sobayı tokatladı

Kaynak: Haber Merkezi

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, evine gelen elektrik faturasını görünce çılgına döndü. faturayı sosyal medyada paylaşan Sarıgül, fahiş fiyatlara isyan etti.

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz vatandaşı çileden çıkarırken, eve gelen elektik su ve doğalgaz faturaları siyasilerin de tepkilerine neden oluyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evine gelen elektrik faturasına tepki gösterdi.

"10 BİN LİRA FATURA MI OLUR?"

Faturanın on bin lira geldiğini gören Sarıgül, "Eyvah eyvah. 10 bin lira fatura mı olur? Fabrika mı, iş yeri mi? Yazıklar olsun" diyerek önünde bulunan sobaya eliyle 2-3 kez vurdu.

O anlar sosyal medyanın gündemine otururken, Sarıgül, vatandaşlar tarafından büyük destek gördü.

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