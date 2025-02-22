Mustafa Sarıgül diz çöktü. Öyle bir şey söyledi ki…

Kaynak: Haber Merkezi

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Erzincan'a giden CHP lideri Özgür Özel'e diz çöküp çağrı yaptı. Sarıgül, "Allah'ım izin verirse Can Erzincan'ın dilekleri tutar ve bir gün Başbakanlık'ta sizi ziyaret edeceğiz efendim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan etkinlikte, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de Özel'e eşlik etti. Sarıgül, Özgür Özel karşısında diz çökerek başbakan olarak görmek istediğini ifade etti.

“BİR GÜN BAŞBAKANLIK'TA SİZİ ZİYARET EDECEĞİZ EFENDİM”

Sarıgül yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Canım Genel Başkanım, Avrupa'nın, demokratik dünyanın en genç genel başkanısınız. Canım Genel Başkanım, tarafsız cumhurbaşkanı, kuvvetli Parlamento, bağımsız yargı... Allahım izin verirse Can Erzincan'ın dilekleri tutar ve bir gün Başbakanlık'ta sizi ziyaret edeceğiz efendim. Efendim fakat o Başbakanlık'ta olduğunuz zaman Bakanlar Kurulu'nu yazarken Can Erzincan'ı unutmayın.

Can Erzincanlılar adına son sözüm şudur, heyecan var, enerji var, güzellik var. Sabahın alaca karanlığında kalkan çoluğunun, çocuğunun rızkını namuslu ve dürüst yollardan kazanan Can Erzincanlılar diyorlar ki sizlere, 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun fakat bir yanı Erzincanlı olsun."

Son Haberler
Halil Cihan Ünal "Skoru 3-0 ya da 4-0'a getirmek içten bile değildi"
Halil Cihan Ünal "Skoru 3-0 ya da 4-0'a getirmek içten bile değildi"
Mustafa Sarıgül diz çöktü. Öyle bir şey söyledi ki…
Mustafa Sarıgül diz çöktü. Öyle bir şey söyledi ki…
Serhat Sütlü "Hakem kararlarını inceleyeceğiz"
Serhat Sütlü "Hakem kararlarını inceleyeceğiz"
Fatih Terim'li Al Shabab ayağına gelen fırsatı kaçırdı!
Fatih Terim'li Al Shabab ayağına gelen fırsatı kaçırdı!
Çaldığı kamyonetle kaza yaptı, başka bir aracı çalarak kaçtı
Çaldığı kamyonetle kaza yaptı, başka bir aracı çalarak kaçtı