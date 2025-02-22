Mustafa Sarıgül diz çöktü. Öyle bir şey söyledi ki…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan etkinlikte, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de Özel'e eşlik etti. Sarıgül, Özgür Özel karşısında diz çökerek başbakan olarak görmek istediğini ifade etti.

“BİR GÜN BAŞBAKANLIK'TA SİZİ ZİYARET EDECEĞİZ EFENDİM”

Sarıgül yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Canım Genel Başkanım, Avrupa'nın, demokratik dünyanın en genç genel başkanısınız. Canım Genel Başkanım, tarafsız cumhurbaşkanı, kuvvetli Parlamento, bağımsız yargı... Allahım izin verirse Can Erzincan'ın dilekleri tutar ve bir gün Başbakanlık'ta sizi ziyaret edeceğiz efendim. Efendim fakat o Başbakanlık'ta olduğunuz zaman Bakanlar Kurulu'nu yazarken Can Erzincan'ı unutmayın.

Can Erzincanlılar adına son sözüm şudur, heyecan var, enerji var, güzellik var. Sabahın alaca karanlığında kalkan çoluğunun, çocuğunun rızkını namuslu ve dürüst yollardan kazanan Can Erzincanlılar diyorlar ki sizlere, 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun fakat bir yanı Erzincanlı olsun."