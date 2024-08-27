Mustafa Sarıgül ekonomiyi anlattı: Bir kalıp peynir alıyorsun yarısını Mehmet Şimşek yiyor

Düzenleme: Sinan Başhan
Mustafa Sarıgül ekonomiyi anlattı: Bir kalıp peynir alıyorsun yarısını Mehmet Şimşek yiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla peynir üzerinden ekonomiyi eleştirdi.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon vatandaşların belini bükmeye devam ediyor.

Gıda fiyatlarındaki fahiş artış, özellikle alt gelirli ve orta gelirli vatandaşları mağdur etmiş durumda.

Temel ihtiyaçlarını karşılamak da bile güçlük çeken vatandaşlar bu durumdan şikayetçi olsa da bu duruma bir türlü çözüm bulunamıyor.

Kamuoyunda çok konuşulan olaylara ilişkin çektiği videolarla geniş bir kitleye hitap eden CHP'li vekil Mustafa Sarıgül, ekonomik darlığın vatandaşlar üzerinde etkisini arttırdığı bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Mehmet Şimşek'i peynir örneği üzerinden hedef aldı.

SARIGÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN PEYNİR PAYLAŞIMI

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasilerden olan CHP'li Sarıgül, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Hayat pahalılığını ve yüksek vergileri eleştirilen Mustafa Sarıgül, peynir üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirdi.

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Sarıgül, " Benim çiftçim canla başla çalışıyor, bir kalıp peynir üretiyor, ürettiği peynirin şu kadarı sevgili Mehmet Şimşek'in şu kadarı da kendisinin. Taktiri size bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE 50 EURO SALLAYIP ŞİMŞEK'İ HEDEF ALMIŞTI

CHP'li Sarıgül, daha önce paylaştığı video da elinde 50 euro tutup AKP'nin Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Euro her dakika yükseliyor, ama benim emeklimin maaşı neden yükselmiyor" açıklamasında bulunmuştu.

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