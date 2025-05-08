Mustafa Sarıgül Elon Musk’a savaş açtı!

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabı erişeme engellenmişti. Bu karar sonrası sert tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, X’in sahibi ünlü milyarder Elon Musk’a savaş açtı. Sarıgül, “Bunun hesabını sana dünya piyasalarında en ağır şekilde soracağız. Bunu unutma! El mi yaman bel mi yaman Musk, göreceğiz” dedi.

İMAMOĞLU’NUN X HESABI ERİŞİME ENGELLENDİ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'deki hesabına erişim engeli getirilmişti.

GEREKÇE NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Gerekçe olarak ise DMM, söz konusu sansürün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirme ve mahkeme kararıyla uygulandığını belirtti. Açıklamada, İmamoğlu’nun 24 Nisan 2025 tarihinde X hesabından yaptığı bir paylaşımın Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesi uyarınca “suç işlemeye alenen tahrik” kapsamına girebileceği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

MUSTAFA SARIGÜL ELON MUSK’A SAVAŞ AÇTI!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, X’in sahibi ünlü milyarder Elon Musk’a meydan okuduğu bir paylaşımda bulundu. Sarıgül, şunları söyledi:

“Elon Musk, ‘elinde bir oyuncak var’ diye X(Twitter)’da istediğini asıyorsun, istediğini kesiyorsun. Bunun hesabını sana dünya piyasalarında en ağır şekilde soracağız. Bunu unutma! El mi yaman bel mi yaman Musk, göreceğiz…”