Mustafa Sarıgül Erdoğan’ın hevesini kursağında bıraktı! Acı gerçeği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açılışı'nda yaptığı konuşmada doğal gaz çalışmalarında gelinen son noktayı açıkladı.

ERDOĞAN DOĞAL GAZI MÜJDELEDİ

Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yapıldığını paylaşan Erdoğan, 7. nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yeni doğal gaz keşfini duyurdu.

Abdülhamid Han ile Gök Tepe-3 kuyusunda 27 Mart'ta başlayan çalışmaların sonucunu aktaran Erdoğan, 75 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı.

"Göktepe-3 kuyusundan dün müjdeli bir haber aldık" diyerek gazın karşılığını anlatan Erdoğan, "Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır" dedi.

MUSTAFA SARIGÜL KARA HABERİ VERDİ!

Erdoğan'ın 6'ncı kez verdiği doğal gaz müjdesinin üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, vatandaşlara kara haberi verdi.

Doğal gaz müjdelerinin ardından gelen zamları hatırlatan Sarıgül, "Müjde Doğalgaz bulundu. Zamlar Yağmur yağacak demek ki sizce?" paylaşımı ile mutluluğu yarıda kesti.

Sarıgül paylaşımındaki videoda şunları söyledi:

"Gözümüz aydın! Yeni bir doğal gaz müjdesiyle karşı karşıyayız. Ama endişem ve üzüntüm ne biliyor musunuz? Her yeni doğal gaz müjdesinden sonra bakıyorsunuz; doğal gaza müthiş bir zam yapılıyor. İnşallah bu sefer doğal gaza zam yapılmaz."