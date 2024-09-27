Mustafa Sarıgül hastaneye gitti. Serhat Akın'ın son halini paylaştı

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın dün akşam katıldığı canlı yayının ardından silahlı saldırıya uğradı.

Arabasına gittiği sırada motosikletle gelen 2 kişinin açtığı ateş sonrasında Serhat Akın ayağından vuruldu. Kaldırıldığı hastanede bugün ameliyat edilmesi beklenen Serhat Akın’a sürpriz bir ziyaretçi geldi.

"HİÇBİR DÜŞÜNCE SİLAHLA SUSTURULAMAZ"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül Serhat Akın’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Mustafa Sarıgül “Serhat Akın kardeşime çok geçmiş olsun. Hiçbir düşünce silahla susturulamaz” dedi.