Mustafa Sarıgül, Hatay ve Malatya’da saha çalışmalarına katılacak

Tayfun GÜLER - ERZİNCAN / YENİÇAĞ

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve CHP Hatay teşkilatıyla birlikte Hatay il merkezinde ve ilçelerinde saha çalışması yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 81 ilde sahaya çıkan CHP milletvekilleri ve PM üyeleri sivil toplum örgütlerini, esnafı ve vatandaşı ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyecek. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kapsamda Hatay ve Malatya’da görevlendirildi.

“TÜRKİYE’Yİ DEMOKRASİYLE BULUŞTURMAK VE KALKINDIRMAK İÇİN SAHADAYIZ”

Demokrasiye, adalete, cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na ve tüm yol arkadaşlarına sahip çıkmak için, Türkiye’yi demokrasiyle buluşturacak ve kalkındıracak; parti programı ve hükümet programı çalışmalarına sahadan aldıkları bilgileri katmak için çalışacaklarını ifade eden Sarıgül, “CHP olarak iktidar yürüyüşünü başlattık. Şu anda CHP'nin bütün kadroları sokağa çıktı. CHP'yi iktidar yapana kadar omuz omuza çalışacağız” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ YENİDEN ATATÜRK TÜRKİYE’Sİ YAPACAĞIZ”

Sarıgül şunları söyledi:

CHP iktidarında, devlet halk için, siyaset halk için, ekonomi halk için çalışacak. Herkesin hem hakkını hem payını veren bir ekonomik düzen kuracağız.

Halkımızı sürekli kaygı, sürekli endişe, sürekli korkuyla yaşamaktan, sürekli temel ihtiyaçlarını düşünür olmaktan kurtaracağız.

Demokrasiyi yaşamın her alanına yayan politikalar izleyeceğiz. Türkiye’yi yeniden Atatürk Türkiye’si yapacağız.