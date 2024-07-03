Mustafa Sarıgül kendinden geçti

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız Avusturya ile karşı karşıya geldi

Almanya’da bulunan Leipzig Stadı’ndan oynanan maçta ay-yıldızlılar 2-1 galip gelerek tarihi bir zafere imza attı.

Ay-yıldızlılar bu sonuç ile birlikte 5. Kez katıldıkları Avrupa Şampiyonası’nda 3. Kez adını çeyrek finale yazdırdı.

Millilerimizin bu tarihi galibiyeti taraflı tarafsız herkesi coştururken siyasetin renkli ismi Mustafa Sarıgül yine yaptı yapacağını.

Karşılaşmayı evinden takip eden Sarıgül son düdüğün çalması ile birlikte müzik eşliğinde dans etmeye başladı.

O anları sosyal medyadan paylaşan Sarıgül, “ÇEYREK FİNALDEYİZ Yaşasın Türkiye Aslan evlatlarım teşekkür ediyorum” dedi.