Mustafa Sarıgül Malatya sıcağıyla yumurta pişirdi!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, miting düzenlenecek Malatya'nın sıcağına dikkat çekmek için güneş altında yumurta pişirdi.
Malatya'nın 45 derece olduğunu belirten Sarıgül, "Asfaltta yumurta pişiyor. İnsanlar akın akın Malatya’ya geliyor. Gerisini siz düşünün" dedi.
CHP'NİN MALATYA MİTİNGİ
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri düzenleyen CHP'nin bugünkü adresi Malatya.
SARIGÜL'DEN ASFALTTA YUMURTA
Bugün CHP Lideri Özgür Özel'in katılımıyla 35'incisi düzenlenecek miting öncesi kentteki sıcağa dikkat çekmek isteyen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, asfaltta yumurta pişirdi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıgül, "Malatya 45 derece. Asfaltta yumurta pişiyor. İnsanlar akın akın Malatya’ya geliyor. Gerisini siz düşünün." dedi.