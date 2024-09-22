Mustafa Sarıgül Mourinho'nun neden kaybettiğini açıkladı

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Mustafa Sarıgül Mourinho'nun neden kaybettiğini açıkladı

Mustafa Sarıgül'den izleyenleri kahkahaya boğan Mourinho videosu geldi.

Trendyol Süper Lig’in 6. Haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaştı. Ülker Stadyumu’nda mücadelede sarı-kırmızılılar 3-1 galip geldi.

Karşılaşmanın ardından eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho’ya yönelirken CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’den ilginç bir paylaşım geldi.

Sarıgül yaptığı paylaşımda Mourinho’nun başarısız olma sebebini tulum peyniri yememesi olarak gösterdi.

Mustafa Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili Mourinho, seni daha önce uyarmıştım. Tulum peyniri yemezsen sonun kötü olur demiştim. Ama bu saatten sonra tulum peyniri yesen de maalesef hiçbir anlamı yok''

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