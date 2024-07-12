Mustafa Sarıgül: 'Sokak hayvanları Allah'ın sessiz kullarıdır.'

Türkiye'de sokak hayvanlarının korunması ve sahiplenilmesi konusunda hassasiyet yüksek. Son olarak, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, barınağa alındıktan sonra sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili tartışmalı yasa tasarısına karşı çıktı. Sarıgül, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla sokak hayvanlarının haklarına dikkat çekti ve "Sokak hayvanları Allah'ın sessiz kullarıdır" ifadesiyle duygusal bir mesaj verdi. Paylaşımı kısa sürede geniş bir kitle tarafından paylaşılarak ve beğenilerle karşılandı.