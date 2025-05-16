Mustafa Sarıgül tatlı dilini çıkardı! Bakın kime ayar verdi

İlber Ortaylı'nın Galatasaray Üniversitesi'nde Nureddin Yıldız tartışmasında öğrencileri susturmaya çalışması sosyal medyada büyük tepki topladı.

"BARİ GENÇLERİ SİZ SUSTURMAYIN"

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, öğrencileri susturmaya çalışan İlber Ortaylı’yı tatlı dille eleştirdi. Erzincan yolunda bir otomobilden video çekip paylaşan Sarıgül, gençlerin susmaya değil konuşmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bari gençleri siz susturmayın” ifadelerini kullandı.

Sarıgül, paylaştığı videoda şunları söyledi,

"İlber Hocam, Can Erzincan'dan sizi selamlıyorum. Canım hocam, değerli hocam. Bari gençleri siz susturmayın. Gençlerin önünü siz açın. Gençler geleceğin yıldızları. Susan değil, konuşan gençlere ihtiyaç var. Canım hocam."

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi'nde, çocuk istismarını "küçük yaşta evlilik" adı altında meşrulaştıran Nureddin Yıldız’ın konuşmacı olarak davet edilmesi öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Üniversite öğrencileri Yıldız'ı protesto etti.

Protestolara Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Boğaziçi’ndeki eylemlere destek veren öğrenciler, kendi üniversitelerinde faaliyet gösteren Medeniyet Kulübü’nün Yıldız’a yönelik tepkileri “çirkin saldırı” olarak nitelendirmesine karşı bir protesto düzenledi.

Galatasaray Üniversitesi’nde yapılan gösteriler sırasında öğrenciler ile tarihçi ve üniversite senato üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı arasında gerginlik yaşandı. Protesto sırasında “Pedofili savunan kulüp mü olur?” ve “Pedofili savunan hoca mı olur?” sloganları atan öğrencilere Ortaylı, “Sus bakayım, beni dinle önce!” diyerek karşılık verdi.

Ortaylı, öğrencileri sakinleştirmeye çalışarak, “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.