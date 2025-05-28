Mustafa Sarıgül 'tüm önlemler alınmalı' diyerek açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin il binasında gerçekleştirdiği açıklamada, Erzincan İliç’teki Çöpler altın madeni sahasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İNSAN SAĞLIĞI VE CAN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ TÜM ÖNLEMLER ALINSIN"

Kapalı İliç yönteminin pahalı olduğunun ifade edildiğini belirten Sarıgül, "Ancak yüzde 99 oranında güvenli olduğu belirtiliyor. Bu nedenle bu yöntem üzerinde yoğun şekilde duruyoruz. Biz istiyoruz ki doğa, çevre, insan sağlığı ve can güvenliğiyle ilgili tüm önlemler alınsın. Tüm tedbirler sağlandıktan sonra üretim artsın ve emekçinin hakkı verilsin" ifadelerini kullandı.

CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ise Erzincan’daki işsizlik konusuna değindi. Erzincan’da Sağlık Bakanlığının 67 kişilik kadrosuna çekilişle personel alımı yapıldığını söyleyen Tanrıverdi, "Çok üzücü bir tabloyla karşılaştık. 14 bin kişi sadece temizlik elemanı olmak için başvurdu. Bunun yanında güvenlik görevlisi ve sağlık hizmetleri için de 2 binin üzerinde başvuru vardı. 67 kişilik kadroya Erzincan gibi bir yerde, sadece burada ikamet eden kişilerin kayıt yaptırabildiği kura sürecinde bu kadar yüksek talebin olması Türkiye’nin ve Erzincan’daki işsizliğin en büyük göstergesidir" dedi.