Mustafa Sarıgül'den flaş Jose Mourinho paylaşımı!

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Mustafa Sarıgül'den flaş Jose Mourinho paylaşımı!

Beşiktaş'a evinde 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Taraftarların hedef tahtasına oturttuğu Portekizli için CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, olay bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a sürpriz bir şekilde 1-0 mağlup oldu. Bu sezon derbi kazanamayan sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho için istifa çağrıları yükselmişti.

Öte yandan sosyal medya üzerinden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ünlü teknik adam için sosyal medya üzerinden çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

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MUSTAFA SARIGÜL'DEN JOSE MOURINHO'YA GÖNDERME

Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin ardından 13 Ağustos 2024 tarihinde yaptığı paylaşımı alıntıladı. Sarıgül paylaşımının başına, "JOSE MOURİNHO sizi uyarmıştım.Tulum Peyniri her derde devadır." notunu düştü.

İşte o paylaşım;

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