Mustafa Sarıgül’den gizli çekilmiş kaset iddialarına yanıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sarıgül’den gizli çekilmiş kaset iddialarına yanıt

CHP'li Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında X hesabından açıklama paylaştı.

Sosyal medyada CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen bir video servis edildi.

Açıklama yapan Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, “Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.

“VİDEO MONTAJ, ŞANTAJ, TEHDİT İÇERİKLİDİR”

Sarıgül'ün açıklaması şöyle:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

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