Mustafa Sarıgül'den Roblox paylaşımı

Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye'de erişime kapalı olan Roblox'un İstanbul ve Ankara'da merkez açmaya karar verdiğini söyledi.

Sosyal medyadan video paylaşan Sarıgül, "ABD'ye gittim temaslar yaptım. İnanıyorum ki Ağustos ayı içerisinde oyunlarınıza kavuşacaksınız" diye konuştu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bir süredir ABD'de Roblox firmasında temaslarda bulunuyordu.

Sarıgül "Roblox açılıyor. İstanbul ve Ankara’da Roblox ofisleri açılıyor" notuyla bir paylaşım yaptı. Sarıgül paylaşımında "Sevgili gençler, çocuklar gözünüz aydın. ABD'ye gittim temaslar yaptım. Roblox yetkilileri şu an itibariyle İstanbul Şişli ve Ankara'da merkezaçmaya karar verdiler. İnanıyorum ki Ağustos ayı içerisinde oyunlarınıza kavuşacaksınız. Roblox açılacak meydan sizin artık" ifadelerini kullandı.